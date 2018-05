Bad-Dürrheim Pfadfinder auf Tour

Bad Dürrheim. Auch in diesem Jahr veranstalteten die Pfadfinder Bad Dürrheim ihr Pfingstlager. Es führte die Gruppe in das Jugendhaus St. Franziskus nach Bühl-Neusatzeck. Aufgrund des frühen Termins entschied sich die Vereinsführung für eine Hütte. Das Jugendhaus St. Franziskus liegt in der Vorgebirgszone des nördlichen Schwarzwaldes in 500 Meter Höhe in einem Stadtteil Bühls, Neusatzeck.