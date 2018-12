Bad Dürrheim-Öfingen. Weihnachtliche Stimmung in Bad Dürrheims höchstgelegenem Stadtteil. Am Freitag, 14. Dezember, findet von 14 bis 21 Uhr der Weihnachtszauber in den ehemaligen Stallungen des Ponyhofs im Raiffeisenweg statt. Der Eintritt ist frei. Für eine besondere Atmosphäre sorgen weihnachtliche Klänge des Musikvereins. Mit über 25 Ausstellern ist die alte Scheune vollständig ausgefüllt und bietet ein abwechslungsreiches Angebot von Holz- und Bastelarbeiten über edle Keramik, herrlich duftende Seifen, Honig bis hin zu Stoff- und Wollartikel. Manchen Aussteller kann man sogar bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Auch ein Märchenerzähler wird dieses Jahr zu jeder vollen Stunde eine spannende Geschichte für Kinder und Erwachsene erzählen. An das leibliche Wohl wird von den Musikern ebenfalls gedacht.