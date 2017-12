Bad Dürrheim. Der Turnerbund lädt alle Mitglieder zum Familien-Winterfest in die Salinensporthalle ein. Gestartet wird am Sonntag, 10. Dezember, bereits um 13 Uhr mit einem spaßigen Fitness-Parcours, bei dem die Kinder in Gruppen oder mit ihren Familien leichte sportliche Aufgaben erfüllen müssen. Die besten Starter erwarten tolle Preise. Außerdem lädt der Jugendvorstand alle Kinder in die Schminkecke ein und natürlich darf auch der Weihnachtsmann nicht fehlen, der mit seinem schweren Krabbelsack die Runden zieht und alle Kinder mit kleinen Gaben erfreut. Höhepunkt für die TB-Jugend wird aber das traditionelle Nikolausturnen der Kinder- und Jugendlichen sein, denn die Gruppen möchten auf keinen Fall auf die einstudierten Vorführungen verzichten. Alle Übungsleiter des Vereins haben mit dem Nachwuchs in den letzten Wochen fleißig trainiert und ein buntes Programm zusammengestellt, welches um 14.30 Uhr beginnt.