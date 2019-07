Bad-Dürrheim Nico Santos hat Publikum bei SommerSinnfonie im Griff

Dicht gedrängt standen Nico Santos junge Fans vor dem Absperrgitter der Bühne nur etwas mehr als einen Meter entfernt, was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, der Sänger sollte ihnen fast noch zum Greifen nah kommen.

Ziemlich pünktlich um kurz nach 20 Uhr kamen zunächst die Musiker auf die Bühne und auch der Star des Abends ließ sich nicht allzu lange bitten. Sekunden später spurtete auch er an sein Mikrofon, das am vorderen Bühnenrand in der Mitte stand. Das erste Freudengekreische hallte über den Platz – fast so wie vor zig Jahren, als die Boygroups die Musikwelt eroberten. Doch Nico Santos ist weit davon entfernt, von den perfekten Tanz-Choreographien und dem makellosen Boygroup-Image – obwohl auch er mit Sicherheit der Traum einiger Schwiegermütter ist.

In schwarzer Hose, einem einfachen weißen Shirt und einer ausgewaschenen Jeansjacke stand er da und die ersten Töne erklangen. Die Fans waren hingerissen von der Erscheinung. Die Begeisterung und das punktuelle Gekreische war fast grenzenlos, als er das Mikro vom Ständer löste und auf den Vorbau der Bühne kam. In dieser Entfernung war es für die Vordersten in der Reihe fast so, als müssten sie nur noch die Hand ausstrecken, um ihr Idol zu berühren.