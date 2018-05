Bad-Dürrheim Narrenschopf sucht neue Zielgruppen

Bad Dürrheim. Zwar ist Kathlee Mönicke nicht mehr als Museumsleiterin an dem Tag anwesend, doch wird sie dem Narrenschopf als Projektkoordinatorin für das Museum 4.0 weiterhin verbunden bleiben. Der diesjährige Museumstag hat das Motto: Netzwerk Museum: neue Wege, neue Besucher.

Diese Intention passe zu 100 Prozent auf die Ziele des Fastnachtsmuseums. In Bad Dürrheim wird im Rahmen des Projekts Virtual Reality umgesetzt. Dazu waren die Mitarbeiter während der Fastnacht an verschiedenen Narrentreffen und Narrensprüngen dabei und filmten die Ereignisse.

Daraus entstanden und entstehen 360°-Filme. Schaut man diese mit der Virtual Reality Brille an, bekommt man das Gefühl, als würde man Mittendrin im Geschehen stehen. Zwei der Filme sind fertig, der von der Schömberger Polonaise und vom Elzacher Narrensprung. Mit dieser neuen Technik sollen vor allem die jungen Leute in das Museum geholt werden, da diese in der Altersgruppierung der Besucher deutlich unterrepräsentiert seien, erklärt Mönicke. Es gilt somit Zielgruppen besser zu erschließen und anzusprechen. Ein weiterer Baustein in dieser Konzeption ist die neue Fastnachtsrallye für Kinder unter zehn Jahre.