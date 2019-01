Bad-Dürrheim Narren stärken sich mit Feuertrunk und Maultaschen

Nicht nur im eigenen Ort Oberbaldingen, sondern auch bei vielen Umzügen kann man die wilden Hexen mit ihren blau-weiß-rotem Häs sehen, so Vorsitzender Sven Grosse, der sich auf die kommende Fasnachtsaison richtig freut. Seit 15 Jahren gibt es die Hexenzunft und so lange ist er auch Zunftmeister. Den ersten Termin gibt es am Samstag, 11. Januar, beim Nachtumzug in Pfaffenweiler, weiter geht es am 19. Januar bei der Aichhaldener Teufelsnacht sowie am 27. Januar bei den Talbachhexen in Marbach und am 9. Februar steht der Nachtumzug in Riedöscingen an. Natürlich sei man auch beim großen Jubiläum der Urviecher mit dabei. Insgesamt sind es 48 aktive Hexen und acht Jugendliche

Ebenfalls in die lange Fastnachtssaison starteten die Biesinger Mooslochhexen. Der Fasnachtsgoascht ist am Dreikönigstag erwacht. Volker Schwald stand zur Begrüßung vor voll besetzten Plätzen in der Halle. Vielfach erschollen die jeweiligen Rufe der verschiedenen Zünfte. Mit musikalischen Fastnachtstönen des Spielmannzuges der Biesinger Feuerwehr wurde traditionell die Mooslochhexe, die vorher völlig verdreckt aus dem Moosloch geholt worden war, wieder zum Leben erweckt. Vom Winterschlaf noch ganz schwach an Leib und Leben, wurde die Mooslochhexe hereingetragen. Schnell wirkte jedoch der Hexentrunk, und schon reckte und streckte sie sich. Beim Häsabstauben zeigte sich bei den Narrenkleidern das alles in Ordnung war, und so ließen sich danach alle gemeinsam die obligatorische Maultaschensuppe schmecken.