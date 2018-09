Bad-Dürrheim Nach der Renovierung ist die Kirchenkanzel Geschichte

In einem Gottesdienst und einem Infoabend im Gemeindesaal haben nun Pfarrer Dirk Hasselbeck und Vertreter des Bauausschusses die Öffentlichkeit über Planungsstand und Änderungsabsichten informiert. Dabei wurde deutlich, dass der Planungsprozess immer von dem Gedanken geleitet wurde, dass die betroffenen Menschen mit einbezogen werden. "Ein Gotteshaus ist Heimat für verschiedene Generationen", so Pfarrer Hasselbeck in seiner Begrüßung und weiter: "Wie sich die Kirche wandelt, so wandelt sich auch der Raum. Die Menschen sollen sich hier wohlfühlen." Dass die Gemeindeglieder mit in den Gestaltungsprozess eingebunden werden, entspricht dem Selbstverständnis der Gemeindephilosophie. So wurde beim jüngsten Infoabend der Diskussion ausreichend Zeit eingeräumt. Bei allen Planungsschritten mussten sowohl die Bedürfnisse der Gemeinde, des Denkmalamtes als auch der Kirchenbehörden in Einklang gebracht werden.

Gerade die Anforderungen des Denkmalamtes legten manchen schweren Stein in den Weg einer zeitgerechten Konzeption. Gegenseitiges Wahrnehmen und Kompromissbereitschaft ließen die Hindernisse verschwinden, sodass der Architekt die konkreten Planungen vorlegen konnte.

Vor rund sechs Jahren keimte der Wunsch, den Kirchenraum grundlegend zu renovieren. Seit der letzten Renovation sind gute 40 Jahre ins Land gezogen und sowohl die verborgenen als auch die offenkundigen Mängel rufen laut nach Beseitigung. Zum einen sind seit vielen Jahren deutliche Risse im Gemäuer der Kirche sichtbar und manch einer hat sich schon gefragt, wie lange der Kirchenbau noch halten möge. Allein die stabilen Gipsmarken zeugen davon, dass sich die Mauern seit Jahrzenten nicht mehr bewegen und somit in dieser Hinsicht keine Gefahr besteht. Böden, Wände, Orgel, Elektrik, und Kommunikationseinrichtungen bedürfen grundlegender Erneuerung.