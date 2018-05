Bad-Dürrheim Mordrohungen: Rentner zeigt Bauarbeiter an

Die Polizei hatte die Auseinandersetzung am 20. April in Form einer Pressemitteilung dokumentiert, wobei die Schilderungen des betroffenen Anwohners mehr ins Detail gehen.

Der 79-Jährige bemängelt nach eigener Aussage schon seit längerer Zeit Fehler beim Abbruch der ehemaligen Reha-Klinik und eine Freisetzung von gesundheitsschädlichem Asbest- und Glasfaserstaub. Wobei das Landratsamt nach Prüfungen der Baustelle Entwarnung gab und keine Verstöße feststellen konnte.

Der Anwohner hält jedoch an seinen Vorwürfen fest und sammelt mit Hilfe von Fotografien "Beweismaterial" . Dabei betrete er die Baustelle nicht, sondern fotografiere von außerhalb dieses Grundstücks, betont er. Trotzdem ärgern die Aktionen des Anwohners die Bauarbeiter offensichtlich. Es kam schließlich zu einer "handgreiflichen Auseinandersetzung", so die Polizei. Der Anwohner beschreibt die Einzelheiten folgendermaßen. Demnach habe ihn ein Bauarbeiter mit zwei großen Steinen in der Hand am 20. April bedroht, ihn erschlagen zu wollen. Ein zweiter Bauarbeiter sei ebenfalls auf ihn zugekommen und habe ihn mit der "flachen Hand" links ins Gesicht geschlagen. Als sich der 79-jährige umgedreht habe, habe ihm der erste Bauarbeiter mit dem Fuß in den Unterleib treten wollen. Nur dank einer reflexartigen Drehung habe er eine schwere Verletzung verhindern können. Der Stiefel des Bauarbeiters habe dann sein rechtes Knie getroffen. "Während mich der zweite Arbeiter festhielt und mir meine Kamera aus der Tasche reißen wollte und mich dabei in Bauch und die Seite boxte", habe ihm der erste Bauarbeiter mit einem Brett auf den Kopf geschlagen und verlangt, dass der 79-Jährige die Kamera hergebe, andernfalls schlage er ihn tot.