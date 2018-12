Bad-Dürrheim Merle Hauser gewinnt Lesewettbewerb

Nach einer Erholungspause erhielten die Bewerber einen unbekannten Text, aus dem sie drei Minuten lang vorlesen mussten. Die aufmerksame Jury achtete auf flüssiges Lesen, deutliche Aussprache, sinnvolle Betonung und auf das richtige Tempo. Versprecher waren nicht tragisch und wurden nicht bewertet. Dafür kam es auf die Interpretation an. Aus der Tonlage musste erkannt werden, was gerade geschieht. Ob es lustig zugeht, bedrohlich, traurig, hektisch oder ob jemand wütend oder nachdenklich ist. Jedoch alles ohne theatralische Übertreibung. Groß war der Jubel und der Beifall, als der Name der Siegerin bekannt wurde, die einen Buchpreis erhielt.