Bad-Dürrheim Markus Thoma verlässt Bad Dürrheim

Das Treffen dient dazu, noch einmal zurückzublicken, Erfahrungen auszutauschen und gleichzeitig als ein Dankeschön für die ehrenamtlich Aktiven. "Ohne euch gäbe es kein Kinderferienprogramm" lobte Thoma die Anwesenden und zugleich bestätigte er, was in der Kurstadt bereits hier und da im Gespräch ist: Am 31. März 2018 wird er sich von Bad Dürrheim verabschieden. Somit war dies für ihn das letzte Treffen mit den Ausrichtern des Ferienprogramms.

Nach 22-jähriger Tätigkeit, so ließ er wissen, suche er eine neue Herausforderung. Er gab sich zuversichtlich, dass am 1. April ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin da sein werde. Jeweils eine kurze Bilanz zogen die auf dem Helfertreffen anwesenden Personen. Alle konnten von positiven Erfahrungen berichten und festgestellt wurde, dass man die Kinder auch mit "einfachen" Dingen beschäftigen kann, es müsse nicht immer etwas Großartiges sein. Statt am Computer zu sitzen würden sie auch gerne alte Gesellschaftsspiele spielen, wie es sich in der Sommerwerkstatt gezeigt habe, man müsse es nur anbieten. Ebenso habe man die Kinder mit Stricken, Häkeln und Strohflechten begeistern können.

Das Ferienprogramm beinhaltete in diesem Jahr 23 vielseitige Angebote, dazu das Spielmobil und die Sommerwerkstatt auf dem Gelände der Realschule am Salinensee. Sechseinhalb Wochen dauerte es, an 52 Wochentagen wurde etwas geboten. "Da ist Bad Dürrheim einmalig", hob Thoma hervor. Insgesamt nahmen 1165 Kinder daran teil. Erfreulich war es für ihn wieder sagen zu können, dass es keinerlei Verletzungen oder Unfälle gab und jedes Kind unversehrt abgeholt werden konnte. Es sei wichtig, dass die Eltern den Veranstaltern, die viel Verantwortung tragen, vertrauen können, davon lebe das Kinderferienprogramm.