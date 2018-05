Bad-Dürrheim Markus Spettel jetzt alleiniger Geschäftsführer

Spettel, der bereits am 1. Juli 2016 zum Geschäftsführer, gemeinsam mit dem zum 30. April 2018 ausgeschiedenen Uwe Winter, bestellt wurde, führt nun das Unternehmen als alleiniger Geschäftsführer weiter. Zusammen mit der bereits seit 2001 im Unternehmen tätigen Prokuristin und kaufmännischen Leitung Deborah Kuczawa sowie mit Andreas Hoffmann als neu in die Geschäftsleitung berufenen Prokuristen, ist das Geschäftsleitungsgremium der Kur- und Bäder GmbH nun neu für die Zukunft aufgestellt.

"Es freut mich, dass wir nach intensiver gemeinsamer Beratung mit dem Aufsichtsrat, der Gesellschafterversammlung sowie der Geschäftsführung der Kur- und Bäder GmbH nun bereits zum 1. Mai die neu aufgestellte Führungsspitze bekannt geben können. Ich bin mir sicher, dass die städtische Tochtergesellschaft mit dieser Lösung für die in den nächsten Jahren anstehenden vielfältigen und komplexen Herausforderungen, kompetent und schlagkräftig aufgestellt ist. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang bei Markus Spettel und Deborah Kuczawa für die in den zurückliegenden Jahren geleistete, überaus gute und erfolgreiche Arbeit in der Geschäftsleitung bedanken", so der Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzende Walter Klumpp. "Mit Andreas Hoffmann, der bereits seit 2006 bei der Kur- und Bäder GmbH tätig ist und durch seine bisherige Funktion als Qualitätsmanagementbeauftragter und Teamleiter für den Bereich Prävention ein ausgeprägtes Fach- und Prozesswissen sowie weitreichende Führungserfahrung mitbringt, erhält die Geschäftsleitung eine kompetente und wertvolle Ergänzung", so Walter Klumpp weiter.

"Für das Vertrauen, dass uns der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafter als neues Geschäftsleitungsgremium entgegenbringen, bedanke ich mich", erklärte Spettel: "Unsere Zielsetzung für die kommenden Jahre sehen wir darin, die Kur- und Bäder GmbH fit und gesund für die Zukunft aufzustellen und dabei alle Aufgaben und Tätigkeitsbereiche immer wieder neu zu beleuchten, auf den Prüfstand zu stellen und kontinuierlich zu verbessern. Letztendlich ist unser primärer Antrieb, den Tourismus- und Gesundheitssektor als Motor für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Ortes erfolgreich auszubauen. Durch unsere Investitionen, Angebote und Marketingaktionen möchten wir allen ansässigen Betrieben und Leistungsträgern zum Erfolg verhelfen und damit eine Wertschöpfung auch für die kommenden Generationen sichern", so Markus Spettel.