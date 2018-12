Bad-Dürrheim Lenkungskreis wird im Januar gebildet

Der Lenkungskreis bekommt zunächst die Aufgabe sowohl die bestehenden Strukturen als auch die bestehenden Gruppen zu analysieren. Aus diesem Ergebnis heraus plant man bis März 2019 ein Konzept zu erarbeiten, dass zuständige Personen benennt, an die man sich wenden kann. Bliestle nannte dies die "Ermöglichungs- und Kümmererstruktur". Unter diesem Dach – so die Planung – sollen dann die Projektideen umgesetzt werden. Mit dieser Struktur sehen die Mitglieder der Initiativkreise die beste Möglichkeit, wie man diese Projektideen umsetzen kann. Für das Thema Begegnungen wünscht man sich regelmäßige Treffen aller Beteiligten des Demografieprozesses 2020.

"Die Ideen sind aus den Personen nur so herausgesprudelt", blickte Janine Bliestle auf die vergangenen Monate zurück. Sie hofft, dass viele der Ideen auch realisiert werden können und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die große Erfahrung, die man in der Stadt in Sachen bürgerschaftliches Engagement habe. Dabei betonte sie, es sei nicht um einzelne Zielgruppen wie beispielsweise Senioren gegangen, sondern um Lebenswelten, in denen sich alle bewegen.

Aus diesem Grund freute sie sich auch, dass einige Jugendliche dabei waren, genauso wie Familienväter und Senioren. Aus den 19 Kernthemen schälten sich noch weitere, für die Beteiligten wichtige, Bereiche heraus: Dies sind: Verantwortungsgemeinschaften, Zusammenhalt, Partizipation und Kommunikation, Wirtschaft und Neubürger. In Projekten waren dies themenbezogene Beteiligungsworkshops und "Freude im Engagement – Engagement mit Freude". Insgesamt arbeitete man 22 Projekte heraus, die man den Kernthemen zuordnete. Zu allen gab es auch eine kurze Erläuterung in dem Präsentationsunterlagen.

Bürgermeister Walter Klumpp zeigte die Zeitschiene seitens der Verwaltung auf. Frühestens im Februar 2019 werde sich der Gemeinderat mit dem Ergebnis befassen. Danach müsse überlegt werden, wie man diese in eine sinnvolle Konzeption zusammen mit dem Projekt Position 2040 bringe. Darüber hinaus gab es Anfang der Woche eine Sitzung mit den Verantwortlichen der Kur und Bäder GmbH, die ebenfalls einige Ideen für die Zukunft hätten.