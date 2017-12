Bad-Dürrheim Landratsamt gibt Entwarnung

Bad Dürrheim. Einige Bürger sorgten sich um möglicherweise gesundheitsgefährdende Stoffe im Baustaub. Die Rede war von Asbest. Das Landratsamt wurde um Prüfung des Sachverhalts gebeten und informierte am Dienstag über das Ergebnis der Untersuchung. "Die Überprüfungen haben keine gravierenden arbeitsschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Beanstandungen ergeben", teilt Landratsamt-Pressesprecherin Heike Frank mit. Eine Abbruchgenehmigung liege vor. Eine Abbruchanweisung und ein Abbruchkonzept seien ebenfalls vorhanden.

Wie Frank zur Vorgeschichte erklärt, habe das Gewerbeaufsichtsamt wegen der Beschwerde eines Bad Dürrheimer Bürgers die Abbruch-Baustelle am Freitag und Montag überprüft und sei eben zu dem Schluss gekommen, dass der Abriss ordnungsgemäß erfolge.

Auf die Frage, mit welchen Gefahrenstoffen auf der Baustelle zu rechnen sei, verweist das Landratsamt auf ein Gutachten. Dieses gehe davon aus, dass in dem Abbruchgebäude Mineralwolle und Asbest verbaut worden sei. Das Asbest komme als festgebundener Asbestzement in Form von Platten vor. Den vollen Umfang des Asbests in dem Gebäudekomplex könne man endgültig erst während der Abbrucharbeiten feststellen. Es dürfte sich aber um insgesamt rund 150 Quadratmeter Asbestplatten handeln.