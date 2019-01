Bad-Dürrheim Kurstadt strebt weiches Wasser an

Bad Dürrheim. Die Stadt Bad Dürrheim und die Gemeinde Brigachtal sind an einer Reduzierung des Kalkgehalts interessiert, das ist auch schon lange Wunsch der Bevölkerung. Dominik Bordt, der die Planung für das neue Wasserwerk übernimmt, erklärte die Hintergründe. Während das Wasser, das vom Schwarzwald her komme, teilweise mit Kalk angereichert werden müsse, hätten die Baar und die Schwäbische Alb das gegenteilige Problem. Ziel sei es, einen Härtegrad von 8,2 Grad deutscher Härte nach dem Waschmittelgesetz zu bekommen, was der Kategorie "Weich" zugeordnet wird.

Kalk, das sind Calcium- und Magnesiumionen, die sich ablagern. Für die Stahl- und gusseisernen Rohre, die normalerweise im städtischen Netzwerk der Gemeinde verbaut sind genauso wie in älteren Hausleitungen, ist jedoch ein gewisses Maß an Kalk notwendig, da die Ablagerungen in den Rohren dieses gegen Rost und somit vor Rohrbruch und Leckagen schützen. Doch zuviel davon greift beispielsweise Heizstäbe in Wasch-, Kaffee- und Spülmaschinen an wie auch in der Warmwasserbereitung zu Hause. Dort bedeute ein Millimeter Kalk auf dem Heizstab sieben ­Prozent mehr Energieverbrauch, erklärt Dominik Bordt. Hinzu kommen Kalkflecken auf Armaturen. Das Technologiezentrum Wasser kam in einer Hochrechnung zum Ergebnis, dass eine Reduzierung der Wasserhärte von 21 auf 10 Grad deutscher Härte eine Einsparung von rund 50 Cent bedeuten.

Wie funktioniert jedoch die geplante Wasserenthärtung, die nach einem patentierten Verfahren namens Carix stattfindet? Die Anlage ist noch nicht endgültig konzipiert, Bordt geht im Moment davon aus, dass sie mit zwei "Aufbereitungsstraßen" auskommt, will man mehr Betriebssicherheit, könne man auch drei kleiner planen und bauen, das sei jedoch auch eine Kostenfrage. Solch eine Straße besteht aus einem großen Edelstahltank, der von außen so ähnlich wie ein Silo aussieht, wie man sie beispielsweise aus der Industrie kennt, und auch so aufgestellt wird. Die Größe eines Tanks dürfte bei der Bad Dürrheimer Anlage etwa sechs bis sieben Meter Höhe und drei Meter im Durchmesser betragen.