Bad-Dürrheim Kulturlotsen bekommen Spende

Die Kinder dürfen dabei in Themenwelten aus Kunst, Literatur, Technik, Landschaft und Natur eintauchen und erleben dabei die vielfältigsten, kulturellen Abenteuer. Da jedes Kind kostenlos teilnehmen darf, finanziert sich das Projekt durch Spenden und Förderer. Um den Kindern weiterhin die Wertschätzung und Achtung zu Mensch, Tier, Technik sowie Natur der Stadt Bad Dürrheim und die Region nahe bringen zu können, unterstützt die Kur und Bäder GmbH das große Engagement der freiwilligen Helfer, mit einer Spende. "Das Weitergeben von Traditionen, Wissen und Werten zur eigenen Heimat an unsere Kinder, liegt uns am Herzen", so der Geschäftsführer Markus Spettel. Mit der finanziellen Zuwendung können unter anderem Busfahrten, Verpflegung der Kinder und Bastelmaterial für die Kinder, ermöglicht werden. Das Programmheft der Kulturlotsen ist in Schulen und im Rathaus erhältlich sowie auf www.badduerrheim.de einsehbar.