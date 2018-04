Bad-Dürrheim Kostensteigerung bei der Sanierung

Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Der Kirchturm wurde in den 1970er-Jahren mit einem dichten Zementputz versehen, damals dachte man, das halte sozusagen für die Ewigkeit. Das dem nicht so ist, zeigt die Entwicklung des Gebäudes. Der Putz, so erklärt Michael Dury, Verwaltungsbeauftragter für die Kirchengemeinde, lässt aufgrund seiner Dichte keine Feuchtigkeit nach außen, alles verdunstet nach innen. Dies hatte nun im Lauf der Jahre einen erheblichen Schimmelbefall in der Sakristei zufolge, die sich im Erdgeschoss des Kirchturms befindet.

Von dem Zementputz müssen nun bis rund sechs Meter in der Höhe abgeschlagen und ersetzt werden, so dass dieser Teil des Gebäudes wieder "atmen" kann. Die Abklärung mit verschiedenen Institutionen, beispielsweise dem Denkmalamt, dauerten etwas länger als geplant, führt Dury aus. Die erste Kostenschätzung war aus dem Jahr 2016, die Preise haben sich erhöht, und so kam es zu den Mehrausgaben. Man rechnet mit 198 000 Euro. Das Erzbischöfliche Ordinariat bezuschusst die Maßnahme mit zehn Prozent, erklärt die Stadtverwaltung, der städtische Anteil liegt somit bei voraussichtlich 178 200 Euro, die ursprüngliche Kostenschätzung lag bei 163 000 Euro.

Die Ausschreibung für die Arbeiten ist gemacht, und man wartet gerade auf die Rückmeldung. Dury hofft, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen können.