Bad-Dürrheim Konfrontation mit Naziparolen

Bad Dürrheim. Es ist ziemlich dreist, was sich da vor dem Haus der SPD-Gemeinderätin abspielte. Sie kam von der Arbeit, stellte das Auto am Haus ab und ein paar Stunden später hatte sie ein Schlammverschmiertes Auto, in dem Schlamm war ein Hakenkreuz hineingeschmiert. Es geschah also am hellichten Tag, auf dem nicht eingezäunten Grundstück. Da das Nazisymbol nicht in den Lack geritzt war, wusch sie es mit Wasser und einem Schwamm weg.

Wahlplakate bereits 2014 Ziel der Rechten

Bereits vor der vergangenen Gemeinderatswahl 2014 wurde sie von den Rechten angefeindet. Damals wurden gezielt ihre Wahlplakate ausgesucht und ihr Gesicht mit Naziparolen beklebt. 2014 brachte sie die Aktion zur Anzeige, der Staatsschutz nahm diese auch ernst und ermittelte. Aber wie so oft in solchen Fällen waren die Täter nicht zu finden. Damals wurden mehrere Möglichkeiten ins Spiel gebracht: von einem gezieltem Anschlag bis hin zu Jugendlichen, die sich einen Streich erlaubten. An letzteres will Derya Türk-Nachbaur jedoch nicht glauben, sondern eher an einen gezieltes Aussuchen ihrer Person. Es gab in den vergangenen Monaten jedoch weitere Anfeindungen über Facebook und per E-Mail. So wurde der stellvertretenden Kreisvorsitzenden beispielsweise vor Weihnachten geraten, sich als Betonpoller vor einen Weihnachtsmarkt zu stellen, die Lkw hätten ihre Freude an ihr.