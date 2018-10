Bad Dürrheim Klumpp tritt nicht mehr an

Ära endet am 30. Juni 2019

Dass ihm diese Entscheidung nach 16 Jahren auf dem Chefsessel im Bad Dürrheimer Rathaus nicht leicht gefallen ist, ließ er immer wieder anklingen. Doch nach reiflicher Überlegung sei er in dieser Woche zu diesem Entschluss gekommen, nicht zuletzt auch wegen des Herzinfarkts, den er am Pfingstmontag erlitten hat. Er sei dankbar, dass er sich sich so gut erholt hat, ab dieser gesundheitliche Einschnitt habe natürlich die Entscheidung beeinflusst. So endet die Ära Klumpp in der Kur- und Bäderstadt am 30. Juni.