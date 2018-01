Bad-Dürrheim Klumpp für eine Minimalsanierung

Bad Dürrheim. Diese Worte sprach das Stadtoberhaupt beim Neujahrsempfang im Haus des Bürgers. Rund 300 Gäste wohnten dieser traditionellen Veranstaltung bei, bei der auf das Vergangene zurückgeblickt und auf die anstehenden Aufgaben geschaut wird. Klumpp betonte, dass es ihm wichtig sei, dass Bad Dürrheimer Bürger die bevorstehenden Aufgaben konstruktiv mit begleiten. Das neue Jahr solle positiv genutzt werden, gemeinsam sollen kommunalpolitische Fragen transparent geklärt werden.

Ein wichtiges und nicht einfaches Thema sei das Minara. Es müsse gut überlegt werden, ob sich die Stadt in Zukunft zwei Bäder leisten könne. Vor allem auch, weil das Solemar an verschiedenen Stellen saniert werden müsse und weitere Attraktivitätssteigerungen benötige, um zukunftsfähig zu bleiben. Viel Wert legte der Rathauschef darauf, dass die beiden Bäder nicht gegeneinander ausgespielt werden. "Das Solemar ist für die Gäste und die Bürger da, genau so das Minara", betonte er. Zur Diskussion stehe, die Bevölkerung über die Fortführung entscheiden zu lassen, oder zu überlegen, ob es noch Lösungen gebe, um das Minara als Hallen- und Freibad weiterzuführen. Gebe es eine realistische Minimalsanierung ohne hohe Risiken für die Zukunft, werde er sich dafür aussprechen, ließ Klumpp wissen. Sollte dies nicht möglich sein, sei im Gemeinderat zu klären, ob es eine Zweidrittel-Mehrheit für den Bürgerentscheid geben wird.

Meinungen zur Irma-Bebauung gehen weit auseinander