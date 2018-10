Bad-Dürrheim Klage bringt Neubau ins Stocken

Bad Dürrheim. Seitdem der Technische Ausschuss bereits im November 2016 den Abriss des Jäckle-Hauses, wie es in Bad Dürrheim auch genannt wird, und den Neubau des vierstöckigen Gebäudes mit Flachdach und Penthouse genehmigt hatte, ist am Gebäude selbst nichts passiert, drum herum aber umso mehr.

Geplant hatte Architekt und Bauherr Dieter Merz das Gebäude, in der Friedrichstraße 6 um diese Zeit bereits abgerissen zu haben und mit dem Neubau zu beginnen. Die Pläne, wie das Gebäude aussehen soll, seien schon seit Monaten fertig. Der Architekt, der bereits einige Projekte in der Kurstadt und der Region realisiert hat, wollte etwas Besonderes für die Dürrheimer Innenstadt schaffen. "Der Stil des Gebäudes, mit den großzügigen Fensterfronten und der spartanischen Bauweise, wie sie heute üblich ist, passt sich optisch an die Innenstadt an", sagt Merz.

Das sehen Anette Bächler, die auch als Sprecherin in der Interessensgemeinschaft Pro Bad Dürrheim agiert und ihre Schwester Martina Bächler, ganz anders und gehen mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht gegen die erteilte Baugenehmigung vor.