Bad Dürrheim. Im Rahmen der "Stunde der Kirchenmusik" laden die Organisatoren ein zu einem Benefizkonzert zugunsten von "Sternschnuppe", dem Kinder- und Jugendhospiz in Schwenningen, das sich gerade im Aufbau befindet. Es wird ein buntes Programm geboten: Die Polka Rebellen unter der Leitung von Konrad Binder, das Veeh-Harfen-Ensemble und Kinder der Musikschule Donaueschingen unter der Leitung von Peter Stelzl. Diese überaus wichtige Arbeit von "Sternschnuppe" will nun auch die evangelische Kirchengemeinde unterstützen und hofft auf eine rege Beteiligung. Bei schönem Wetter wird es anschließend einen Stehempfang vor der Kirche geben. Der Beginn ist dieses Mal bereits um 17 Uhr in der Johanneskirche. Der Eintritt ist wie immer frei, die Spenden am Ausgang gehen komplett an das Kinder- und Jugendhospiz.