Bad-Dürrheim Kinder stimmen mit Eifer auf Feiertage ein

Bad Dürrheim. In der evangelischen Kirche tagte der WvB, die Abkürzung stand für Wirte von Bethlehem. Die große Volkszählung steht bevor und egal ob Luxushotelbesitzer oder einfacher Herbergsvater, sie diskutierten alle das gleiche Problem: Wo sollen sie die vielen Menschen, die zur Volkszählung in die Stadt kommen, unterbringen und wie sollen sie diese verköstigen? Es wurde beratschlagt. Der Hotelier wollte keine schmutzigen Leute in seinem Hotel, wurde aber eines besseren belehrt, und die kleineren Pensionsbesitzer überlegten sich, den Stall mitanzubieten. Und immer wieder kommt das Argument: Es seien doch so viele. Beherzt stand einer der Wirte auf, formte die Merkel-Raute und betonte: "Wir schaffen das." Was bei den Gläubigen in der Kirche für ein kleines Auflachen sorgte.

Dann kamen Maria und Josef ins Spiel. Sie klopften bei jedem Wirt an. "Herr Wirt sei doch so nett und gib uns zwei ein Bett." Schlussendlich kamen sie in einem Stall unter, was den Hirten, die dort ankamen gefiel. Der Hirten-Rap, den die kleinen Schauspieler vor Freude hinlegten, war ein sehr gelungener Abschluss für das Krippenspiel, für das die Kinder viel Applaus bekamen. Einstudiert hatte das Krippenspiel Susanne Heinrich, die diese Aufgabe seit 2004 inne hat, die Kinder auf dem E-Piano begleitete und gleichzeitig auch Souffleuse war.

In der katholischen Kirche machten sich zunächst die drei Weisen aus dem Morgenland auf den Weg, um dem Stern zu folgen. Sie waren beladen mit Teppichen und einem Gewand, die sie dem neuen König überreichen wollten. Auch die Hirten hatten vom Engel gehört, dass sie sich aufmachen sollen, den neuen König zu begrüßen. Sie überlegten sich ebenfalls, was sie ihm mitnehmen können und entschieden sich für das, was sie hatten: Milch und Käse. Alle folgten so dem Stern, der ihnen den Weg wies.