Bad-Dürrheim Inszenierung von Don Quijote überzeugt

Weitere Bühnenakteure waren Lea Kirn, Enrico Ledzinski und Martin Sommerlatte. Für die Organisation war Birgit Heintel zuständig, Regie führte Andreas Jendrusch. Die Auftaktveranstaltung zum fünften Sommertheater am Salinensee verlief am Freitagabend bei gerademal 14 Grad etwas unterkühlt. Dies machte sich auch an der Anzahl der Besucher bemerkbar, die unter Hundert lag.

Dass spürbare Abkühlung nach der wochenlangen Schönwetterperiode ausgerechnet an diesem Wochenende eintrat, fanden Daniel Limberger von der Kur- und Bäder GmbH und Andreas Jendrusch vom Regionentheater zwar ärgerlich, doch damit müsse man bei einer Freiluftveranstaltung immer rechnen, lautete ihre übereinstimmende Aussage.