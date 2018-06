Bad-Dürrheim Gute Kinderbetreuung trägt Früchte

Um die Betreuung zu gewährleisten hat die Stadt zusätzlich Stellen eingerichtet, so gibt es 31,72 Stellen, was ein Plus zur Planung bedeutet und Mehrkosten von rund 250 000 Euro. Nicht eingerechnet sind bei dem Stellenplan beispielsweise Praktikanten.

Die Fraktionen sahen die Zusatzkosten zwar als große Summe an, sie waren jedoch alle bereit, diese zu tragen. Insgesamt zeigten sich die Fraktionssprecher alle Stolz auf die Investitionen in Kindertagesstätten und Schulen. Man sieht dies als einen Standortfaktor, um junge Familien in den Ort zu ziehen. Auch die Qualität und Quantität der Betreuung sei hier ein Faktor. Bei den Kosten kündigte Kämmerer Jörg Dieterle an, dass man in einer der nächsten Sitzungen empfehlen werde, diese um fünf Prozent zu erhöhen, so wie es die Dachverbände kalkulierten. Derya Türk-Nachbaur (SPD) kündigte hier schon Widerstand an. Es gelte Einkommensschwache zu schützen und "Kinderbetreuung darf kein Luxusgut werden".