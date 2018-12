Bad-Dürrheim Günter Hauger in Kirche verabschiedet

Mehr als 43 Jahre spielte er an den Sonn- und Feiertagen in der Kirche die Orgel. Günter Hauger ist professioneller Musiker und absolvierte seine Ausbildung an der Trossinger Musikhochschule. Schon während seiner Ausbildungszeit war er in St. Johann musikalisch tätig.

Er war für die Kirchengemeinde viel mehr als nur ihr Organist. An der mit 37 Registern ausgestatteten Orgel spielte er in all den Jahren unzählige Konzerte und begleitete den Kirchenchor bei all seinen Auftritten. Auch bei der Erweiterung und Renovierung der Orgel sowie bei der Pflege des Instrumentes brachte er immer wieder sein Fachwissen und seine hohe Kompetenz als Organist ein. Es war spürbar, welches hohe Maß an Wertschätzung ihm von Seiten der Gemeinde entgegengebracht wurde, als er nach einer kurzen Ansprache von Pfarrer Michael Fischer mit stehenden Ovationen verabschiedet wurde.