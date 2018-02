Bad-Dürrheim Großformatige Bilder zu sehen

Renate Stachetzki ist Psychologische Psychotherapeutin und Kunst- und Gestaltungstherapeutin. In ihrer klinischen Tätigkeit hat das Malen einen hohen Stellenwert in der therapeutischen Arbeit. Freude am Malen hat sie auch selbst, und so entstehen regelmäßig auch eigene Bilder, die schon in verschiedenen Ausstellungen zu sehen waren.