Bad Dürrheim Goldene Narrenschelle für Christian Streich

Bad Dürrheim - Für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart erhält Fußballtrainer Christian Streich in diesem Jahr die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte. "Seine trockene, alefänzige Art Sachverhalte zu erklären und seine Unbekümmertheit lassen ihn bei aller Ernsthaftigkeit des Bundesliga-Alltags zu einem wahren Spaßmacher, einem gewitzten Narren werden", hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Narrenvereinigung mit Sitz in Bad Dürrheim.#