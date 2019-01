Bad-Dürrheim Gelungene Premiere für Schüler

Sehr berührend sang sie "Seit ich in diese Schule gehe, kann ich die Welt nicht mehr verstehen". Fanny kam zur rechten Zeit, um sie vom Sprung in die Tiefe abzuhalten. Ihr Vorschlag, die Mädchen zu ihrem Geburtstag mit Süßigkeiten zu überraschen, schlug fehl, alles wurde noch schlimmer.

Dann brachen die Freundschaften innerhalb der Cliquen auseinander. Josefine wurde beschuldigt, Rebeccas Jacke geklaut zu haben, sie wurde ausgelacht, weil die Eltern Schulden haben, Lea wurde verspottet, da sie angeblich in einer billigen Sporthose daher kam, Alice wurde vorgeworfen, gemeine Äußerungen über die Freundin gemacht zu haben.

Auch in der Sportlerclique krachte es tüchtig. Lillys Stoppuhr war verschwunden, Helena wurde verdächtigt, sie gestohlen zu haben. Pauline galt als Verräterin und wurde "lahme Ente" genannt, weil man wegen ihr den Wettbewerb verloren hatte. Und bei allen hieß es nur noch: "Wir waren Freundinnen."

Dass sich alles wieder einrenkte, war Fanny und Lotta zu verdanken. Sie hatten ganz bewusst mit Gerüchten und angeblichem Diebstahl den Unfrieden in Cliquen gebracht und sich auch einfallen lassen, wie sie ihn beenden. Doch nicht nur das, sie schafften es, dass alle ehrlich miteinander umgingen und echte Freundschaften schließen konnten.

Weitere Informationen: Wiederholt wird das Stück am heutigen Donnerstag, um 19.30 und am Freitag, 18. Januar um 11.30 Uhr jeweils in der Mensa der Realschule am Salinensee.

Es spielen mit: Lina Friscia, Sontje Hauser, Celestina Marono, Mia Mroczinski, Anna Prennig, Julia Reiber, Isabelle Siramy, Laura Voigt, Isabell Wehrle und Bianca Weiß. Das Team der Technik, das sich um Ton, Licht, Musik und Requisiten kümmert besteht aus Luca Wehrle, Vincent Wehrle, Noah Buck, Getoar Sahani und Erik Meng.