Bad-Dürrheim Ganz Biesingen ist schon in Feierlaune

Bad Dürrheim-Biesingen. Es ist ein Gemeinschaftsfest, alle helfen mit, dass die große Party von Biesingen ein Erfolg wird. Los geht es am kommenden Samstag, 15. September, um 17 Uhr – ab 19 Uhr finden in der Kirche Lobpreis und Gebet statt, ab 20 Uhr dann ist Musik angesagt. Der zweiten Tag, der Sonntag, beginnt um 11 Uhr – voran geht dem Festbetrieb ein Festgottesdienst ab 10 Uhr mit dem Musikverein Oberbaldingen. Anschließend ist der Markt an der Kirche angesagt und es stehen viele Kinderaktionen im Programm. Ab 12 Uhr gibt es Besinnliches in der Kirche in Kombination mit einer Ausstellung, etwa zur selben Zeit beginnt der Frühschoppen, zunächst mit dem Musikverein Oberbaldingen und ab 14 Uhr dem Spielmannszug Biesingen. An beiden Tagen ist für ein reichhaltiges Essensangebot gesorgt, am Samstag mit Dünne, am Sonntag mit der Schlachtplatte.