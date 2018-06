Bad-Dürrheim Füchse in Gärten ein Problem

Die Wildtiere fressen fast aus der Hand

Ortsvorsteher Helmut Bertsche kennt die Problematik und macht sich seinerseits Gedanken. Die Füchse hätten ihre Scheu vor dem Menschen häufig schon ganz abgelegt und seien eigentlich kurz davor, diesem aus der Hand zu fressen, war desweiteren zu hören.

Erneut kam es in Hochemmingen nun zu einer ungenehmigten Baufortführung, im Rat zog Bertsche die Augenbrauen hoch und forderte ein Zeichen. "Wir sollten uns jetzt einmal enthalten, der Sache damit also auch nicht zustimmen. Vielleicht hilft das!" Gesagt, getan, der Ball liegt nun wieder im Landratsamt, der zuständigen Genehmigungsbehörde. Generell begrüßt der Ortschaftsrat die Maßnahme an der Hochemminger Peripherie jedoch, laut Stadtbaumeister Holger Kurz ist diese auch genehmigungsfähig. Nach dem jetzigen Votum des Ortschaftsrats soll der Bauherr am Meßmerweg kleinere Brötchen backen und statt sechs nur vier Wohnungen realisieren.