Bad-Dürrheim Freiheit an den Feiertagen genießen

Bad Dürrheim. "Über die Weihnachtstage sind rund 100 Stellplätze belegt, an Silvester würden circa 80 Plätze hinzukommen. Wenige Tage vor Weihnachten reisen unsere Gäste an, die meisten bleiben dann bis Silvester", sagt Andreas Bertsch, der Sohn der Inhaberfamilie.

Seit einiger Zeit bietet der Familienbetrieb an Heiligabend auch eine Weihnachtsveranstaltung für seine Gäste an. Mit einem Adventssingen, Glühwein, Plätzchen und gegrillten Würstchen stimmen sich die Campingbewohner zusammen mit der Familie Bertsch weihnachtlich ein. Wegen der Teilnahme am "Adventskalender Bad Dürrheim", eine lieb gewonnene Tradition, dürfen dieses Jahr auch Einheimische an der Veranstaltung teilnehmen

Für so manchen Camper ist der Aufenthalt auf dem Campingplatz über die Weihnachtstage schon zu einer festen Tradition geworden. Markus Amrein, ein in Emmebrücke in der Schweiz wohnhafter Wohnmobilliebhaber ist zusammen mit seiner Frau bereits zum fünften Mal in Bad Dürrheim. Für ihn ist diese Variante des Heiligabends besonders. Er liebe es, die Schneeflocken aus dem Wohnmobil heraus zu beobachten. Amrein und seine Frau gehen auch öfters mit dem Wohnmobil in den Skiurlaub. "Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, aber für uns gibt es nichts Schöneres", freut er sich. "Für Heiligabend haben wir in einem der tollen Restaurants der Stadt einen Tisch reserviert. Nach dem Essen werden wir spazieren gehen und anschließend einen schönen Wein in unserem Wohnmobil trinken. Dann wird es das Bescherungsprogramm geben und damit lassen wir den Abend dann auch ausklingen."