Bad-Dürrheim Ex-Mitglied wirft Narrenzunft Sexismus vor

Sie findet es sehr schade, denn Narretei bedeutet für sie, den Mächtigen eins mitzugeben. Und dort gab es für die Narren genug zu finden, an ihren Ansichten, an ihren Statements und an dem Parteiprogramm.

Übliche Beschönigungen

"Lustig kann eine inhaltliche Auseinandersetzung sein, dafür habe ich bekanntermaßen viel Humor, aber nicht sexistisch", so Türk-Nachbaur. "Frauen und schon gar nicht die, die ein öffentliches Amt bekleiden, sind dazu Fantasien von einigen Männern zu bedienen."

Gefolgt seien die allseits bekannten üblichen Beschönigungen, es sei doch Fastnacht und man solle sich nicht so haben. "Doch der Witz hört dort auf, wenn es sexistisch wird", sagt Türk-Nachbaur. Dies ziele im Wesentlichen darauf ab, Frauen in ihren Ambitionen klein zu halten. "Die Protagonisten sexistischer Aufführungen sollen sich überlegen, wie sich fühlen würden, wenn ihre Frauen, Töchter, Schwestern sexistisch dargestellt werden. Sie sollen sich auch überlegen, wie es sich auf Kinder auswirkt, wenn ihre Mütter sexistische Fantasien in der Öffentlichkeit, bedienen sollen."

Türk-Nachbaur sieht es als ihre Bürgerpflicht an, wachsam zu sein und dagegen zu halten, "auch wenn es im Moment humorlos wirkt". Derya Türk-Nachbaur sagt dazu: "Es wird meinem Anspruch nicht gerecht. Ich bin für jeden Spaß bereit, wenn es darum geht, inhaltliche Standpunkte zu zerpflücken – und da gibt es genug Stoff."

Sich gegen Sexismus zu wehren, sei eine Frage der Haltung, eine gesellschaftliche Pflicht, die auch und besonders von Frauen gelebt werden muss.