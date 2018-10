Bad-Dürrheim Erzbischof Burger bei der VSAN

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion sprachen und diskutierten der Freiburger Erzbischof Stephan Burger und das Mitglied des Kulturellen Beirats der VSAN, Werner Mezger, über das Thema Fastnacht und Kirche.

"Fastnacht ist in der Kirche geboren", brachte der in Freiburg geborene und in Löffingen aufgewachsene Geistliche in einem Kurzvortrag zum Ausdruck. Fastnacht und Kirche gehören laut dem Freiburger Erzbischof zusammen. "Die Fastnacht ermöglicht Kritik ohne zu verunglimpfen und führt Gegenwelten zusammen", wie Werner Mezger betonte. Dabei stellte die Fastnacht auch ein wichtiges gesellschaftliches Ventil dar, so konnte und kann an Kirche und Obrigkeit Kritik geübt werden und setze hierarchische Schranken außer Kraft.

Ein Narrengottesdienst oder laut dem Erzbischof, eine Heilige Messe für Narren ist allerdings kein Kappenabend "und nicht jeder Mitbruder ist kein Meister im Verseschmieden". Oft erhält der Erzbischof Kritik von schlecht gemachten Narrengottesdiensten in seiner Erzdiözese. "Wenn ein Pfarrer nicht gut reimen kann, sollte er es lassen. Man kann auch einen Gottesdienst zur Fastnachtzeit ohne Predigt in Reimform durchführen."