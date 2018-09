Bad Dürrheim (wst). Die Amtszeit zweite Amtszeit von Bürgermeister Walter Klumpp endet am 30. Juni 2019. Noch hat er sich nicht erklärt, ob er sich zur Wiederwahl stellt. Der Gemeinderat hat in seiner nächsten Sitzung am 20. September über den Wahltermin des Stadtoberhaupts zu entscheiden. Vorgeschlagen von der Verwaltung ist Sonntag, 31. März, 2019, sollte ein zweiter Wahlgang notwendig sein, sollte dieser am Sonntag, 14. April stattfinden. Man will die Wahl getrennt von der Europa- und der Kommunal stattfinden lassen, da man eine zu hohe Arbeitsbelastung sieht, einen späteren Zeitpunkt erachtet man mit Blick auf die großen Frühjahrsveranstaltungen als nicht sinnvoll an.