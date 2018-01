Bad-Dürrheim Elternvortragan derRealschule

Bad Dürrheim. Das Thema lautet "Hungern war gestern – Warum Gesundheit so viel wichtiger als Schönheit ist". Die Veranstaltung ist kostenfrei, allerdings wird um Spenden gebeten. Referentin Kera Rachel Cook spricht über Essstörungen, den Einfluss von medial verbreiteten Schönheitsidealen auf die Selbstwahrnehmung sowie dem sozialen Druck von sozialen Medien wie Facebook. Als Teilnehmerin von Germany’s Next Topmodel und ehemaliges international erfolgreiches Plus-Size-Model kennt sie die Modeindustrie und den Zwang, schlank sein zu müssen bis hinein in die Essstörung. Mit ihrer Aufklärungsarbeit an Schulen leistet sie einen Beitrag zur Prävention. Weitere Infos zu Kera Rachel Cook unter www.choosenow.de. Der Elternabend soll einen Einblick in die Welt der (sozialen) Medien geben und helfen zu verstehen, mit welchen manipulativen Bildern und unrealistischen Anforderungen Kinder tagtäglich konfrontiert werden. Die Referentin wird diesen Vortrag, für Jugendliche aufgearbeitet, am selben Tag vormittags für alle Schülerinnen der Klassenstufen 7 bis 10 halten. Der Elternvortrag ist für alle Eltern gedacht, die ein Kind an der Realschule haben.