Bad-Dürrheim Ein bunter Reigen aus Bildern

Die Mitglieder des Künstlervereins Bad Dürrheim und zahlreich Gäste zeigten Präsenz. Die Harfenistin Stefanie Kirner trug mit Eigenkompositionen zur guten Stimmung bei. Rita Hildebrandt lud die Anwesenden zu einem Rundgang, "zu einer kleinen Reise", wie sie es nannte, ein.

1953 geboren, machte sie statt des gewünschten Kunststudiums eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. 1979 eröffnete sie eine eigene Praxis und nahm sich 1989 eine Auszeit aus dem Beruf, für ihre Kinder.

Nach der Totgeburt ihres fünften Kindes, einer Tochter, kam sie auf ihren Jugendwunsch das Malen, zurück. Damals mehr intuitiv, gelang es ihr in einem Kursangebot der Rudolf-Steiner-Schule ihre Lebenssituation zu verarbeiten. Sie spürte, dass beim Malen heilsame Dinge geschehen. "Dass Bilder uns am tiefsten ansprechen", so Hildebrandt. Sie besuchte Malkurse, Workshops und Sommerakademien. In den vergangenen Jahren widmete sie sich ganz dem malerischen Ausdruck des Menschseins in der Malerei. Ihr Anliegen ist es, Bilder wirken zu lassen, dem zu begegnen was die Menschen sehen, sich berühren lassen. In der Vernissage stellte sie symbolische Bilder vor, experimentierte mit Formen und Farben. Klassische Landschaftsbilder, psychologische und berufliche Themen sind zu sehen.