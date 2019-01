Bad-Dürrheim Ehrung für langjährige Mitarbeiter

Um die Verbundenheit zu seinem Karosserie -und Lackierbetrieb zu würdigen, ehrte Geschäftsführer Markus Stegmann bei der Jahresauftaktfeier fünf Mitarbeiter, die dem handwerklichen Bereich Karosserie, Lack und Mechanik sowie zwei Mitarbeiterinnen, die der administrativen Sektor zuzuordnen sind und die runde Zahlen in ihrer Betriebszugehörigkeit feiern konnten.

Für 35-jährige Firmentreue wurde Thomas Stegmann, für jeweils 20 Jahre Christel Höfler und Gerhard Rapp geehrt. Jeweils fünf Jahre sind Tibor Molnar, Rebecca Diecke, Robert Karacsony und Werner Koch dabei. Lobend sprach sich der Betriebsinhaber über die gesamte, 34 Personen zählende Belegschaft aus, von denen schon viele über einen langen Zeitraum bei Stegmann tätig sind und die ihrer Aufgabenbereiche motiviert und verlässlich ausüben.

Fünf Auszubildende werden derzeit in dem Fachbetrieb beschäftigt, der vor 60 Jahren vom Vater des Geschäftsführers Erich Stegmann in der Friedrichstraße gegründet wurde. Heute ist der Firmensitz in einer geräumigen Halle im Gewerbegebiet auf Stocken.