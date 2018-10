Bad-Dürrheim Duo begeistert Hörer

Auf dem Programm standen vier klassische Werke. Die beiden technisch perfekten Virtuosen erfreuten die Zuhörer mit ihrem sensiblen harmonischen Zusammenspiel. Als erstes wurde die Sonate für Klavier und Violine in G-Dur KV 379 von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert. Beginnend mit der Violine, eine Stradivari, mit der die Virtuosin das Publikum sofort in ihren Bann zog. Dann trat der Pianist in Mozarts Sphäre ein.

Für die Musikliebhaber war es spürbar eine besonderes Erlebnis, eine der schönsten Sonaten Mozarts in diesem perfekten Zusammenspiel zu erleben. Auf dem Programm standen noch Johannes Brahms Sonate für Klavier und Violine Nr. 2 A-Dur op. 100, Franz Schubert Sonatine für Klavier und Violine a-moll op. 137 Nr. 2 D 385 sowie Johannes Brahms Sonate für Klavier und Violine Nr. 3 d-moll, wobei das Klavier die tragende Rolle spielt. Urushihara beherrschte ihre Stradivari makellos, ebenso wie Leuschner den Flügel.

"Die Qualität der beiden bekannten Interpreten mit hoher Reputation adelt schon etliche Jahre die Konzertreihe Klassik live", erklärte der Organisator von der Musikreihe, Ernst Lutz. Der Pianist Jacob Leuschner hält mit seinem vielseitigen Repertoire als Pianist seit 30 Jahren Bad Dürrheim die Treue. Das Duo Urushihara und Leuschner boten zum fünften Mal erstklassige Kammermusik in der Kurstadt.