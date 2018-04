Bad-Dürrheim DRK trauert um sein Mitglied Liane Metzger

Bad Dürrheim (wst). Für ihr langjähriges Engagement wurde die Bad Dürrheimerin noch im Juni 2017 im Schloss Charlottenburg geehrt. Am Weltblutspendetag erhielt sie aus der Hand des DRK-Präsidenten Rudolf Seiters eine Urkunde um ihre Verdienste für die Organisation der Spendentermine.

"Es ist mir wichtig zu helfen", sagte sie damals. Dies war so etwas wie der Antrieb der Verstorbenen. 1970 trat sie in das Jugendrotkreuz ein, in Bad Dürrheim engagierte sie sich somit Jahrzehnte in dem Ortsverband, als Sanitäterin, einige Jahre auch im Führungsteam der Bereitschaftsleitung.

In der Apotheke St. Georg erlernte sie den Beruf der Apothekerin und arbeitete auch dort. Vor einigen Jahren übernahm sie die Stelle der Werbereferentin beim DRK. Jedes Jahr organisierte sie rund 180 Blutspendenaktionen in den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und teilweise im Zollern-Alb-Kreis.