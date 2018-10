Bad-Dürrheim Straße weist erhebliche Mängel auf

Das Landratsamt lädt am Dienstag, 23. Oktober, um 19 Uhr zu einem Informationsabend zum geplanten Flurneuordnungsverfahren Bad Dürrheim Ober-/Unterbaldingen in den Bürgersaal in Oberbaldingen ein. Hierbei wird eingehend über das geplante Flurneuordnungsverfahren einschließlich der geschätzten Kosten und der Fördermöglich informiert. Das beabsichtigte Flurneuordnungsverfahren wird voraussichtlich im Wesentlichen die Feldlage westlich der Ortsteile von Ober- und Unterbaldingen ohne die Ortslagen umfassen, heißt es in einer Mitteilung. Das Verfahren wird eine Fläche von etwa 750 Hektar haben. Karten mit der vorgesehenen Abgrenzung des Flurneuordnungsgebiets können in den Rathäusern bis 22. Oktober eingesehen werden.