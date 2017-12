Bad-Dürrheim Dach in einem "maroden Zustand"

Bad Dürrheim-Biesingen (kal). Dies sah bei der Jahresabschlusssitzung des Ortschaftsrates Helmut Schnekenburger als unerlässlich an, wenn das bestehende Schadensausmaß nicht noch einen größeren Umfang annehmen soll. Das wurde von den weiteren Mitgliedern des Gremiums genauso gesehen. Das langjährige Ratsmitglied hatte im Zuge der Sanierung den Rathausvorplatz einem Elektriker den Zugang in das Dachgeschoss des Verwaltungsgebäudes ermöglicht. Dabei habe er entdeckt, dass manche der Dachsparren angefault seien und sich seiner Einschätzung nach die Dachkonstruktion in einem maroden Zustand befinde.

Dass das Rathausgebäude, dessen Baujahr selbst den Ortshistorikern nicht bekannt ist, einige Besonderheiten aufweist, ist manchem bekannt, zumal die auch unübersehbar sind. So zum Beispiel die niedrigen Decken in allen Räumen und die auffällige wellenartige Holzdeckenkonstruktion im Sitzungssaal. Eng ist auch der Zugang über die Treppen in das Obergeschoss.

Im Allgemeinen wurde in dem Gebäude viel Holz verbaut. Dies machte sich vor geraumer Zeit auch im Erdgeschoss im Eingangsbereich und dem Büro von Ortsvorsteher Stephan Klemens bemerkbar, wo Absenkungen des Bodens festgestellt wurden. Als besonderer Schwachpunkt wurde damals das auf Holzstützen stehende Kellergewölbe festgestellt.