Bad-Dürrheim Bürgermeister geht demnächst in die Reha

Bad Dürrheim (wst). Wie Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Glunz mitteilt, fühle sich Walter Klumpp nach eigenen Angaben gut und gesundheitlich stabil. Das Bad Dürrheimer Stadtoberhaupt hatte am Pfingstwochenende beim Radfahren einen Herzinfarkt erlitten und kam zunächst auf die Intensivstation des Schwarzwald-Baar-Klinikums. In Kürze werde er auf die Normalstation verlegt. Dem Krankenhausaufenthalt schließt sich die Reha-Maßnahme an, wann diese beendet sein wird, ist im Moment unbestimmt. Heinrich Glunz und Hauptamtsleiter Markus Stein tauschen sich jedoch schon wieder regelmäßig mit dem Stadtoberhaupt über die kommunalen Geschehnisse aus.