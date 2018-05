Eine umfassende Bürgerinformation gibt es am Freitag, 8. Juni, durch die Stadtverwaltung. Der Beginn ist um 19 Uhr in der Osterberghalle in Öfingen. Das Wasserwerk Schabelwiese, an der alten Bundesstraße in Richtung Donaueschingen, stammt in Teilen aus dem Jahr 1905, so die Stadtverwaltung. 1966/67 wurde der Saugbehälter gebaut, die gesamte hydraulische und elektrische Einrichtung einschließlich der Wasseraufbereitung mittels Sandfilter und Ozonanlage stammen aus dem Jahr 1978. Aktuell werden rund 9000 Bewohner der Kernstadt sowie der gewerbliche Verbrauch mit dem Wasser gedeckt. Im Zuge des Neubaus soll das Wasser auch weicher werden, sprich den Kalkgehalt gilt es zu reduzieren, das fordern die Bürger schon lange. Auch über Lösungsmöglichkeiten dazu wird an dem Abend informiert Foto/Text: Hahnel/Strohmeier