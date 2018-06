Bad-Dürrheim Blasmusik feiert Sommerfest auf dem Schulhof

Bad Dürrheim. Nachdem es im letzten Jahr aufgrund des schlechten Wetters ausfallen musste, findet es erstmals auf dem Hof der Grund- und Werkrealschule in der Schulstraße statt. Am Samstag geht es ab 16 Uhr gemütlich los. Ab 19 Uhr wird Matthias Rapp unplugged musikalisch unterhalten. Am Sonntag startet das Sommerfest um 11 Uhr. Das Jugendblasorchester unterhält zum Weißwurstfrühstück die Gäste mit launiger Musik. Für Mittagessen, Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sorgen die Musiker in bewährter Weise. Ab 12.30 Uhr spielt der Musikverein Hochemmingen auf. Das Blasorchester Bad Dürrheim freut sich auf zahlreiche Besucher und nettes Beisammensein.