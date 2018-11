Von einem Biberproblem wird in Ober- und Unterbaldingen gesprochen, wo Deutschlands größtes Nagetier seit geraumer Zeit entlang der Kötach sehr aktiv ist, um dicke Baumstämme zu Fall zu bringen. Bei vier Bäumen im Bereich vom Sportheim des TuS Oberbaldingen sind die Schäden schon so weit vorangeschritten, dass die Bäume nicht mehr zu retten sind. Weitere Bäume in der Umgebung wurden mit einem Drahtgeflecht umhüllt, um die Stämme vor dem Nager zu schützen. Der Nager ist auch in der Kernstadt unterwegs. Unter anderem bei der Kleingartenanlage am Salinensee richtet er Schäden an. Foto: Kaletta