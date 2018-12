Bad-Dürrheim Betreuung für Demenzkranke

Bad Dürrheim. Wie Sibylle Baumeister vom Amt für Soziales erläuterte, sei Marija Galjer, Referentin der Malteser, bereits im Sommer auf sie zugekommen, um das Angebot vorzustellen. "Ich war dafür sofort Feuer und Flamme" so Baumeister. Leider sei man mit dem Vorhaben bisher noch nicht weitergekommen. Es soll "Café Malta" genannt werden, so Marija Galjer und Menschen mit Demenz zur Verfügung stehen. Sie sollen von qualifizierten Ehrenamtlichen betreut werden und somit werde den pflegenden Angehörigen zumindest für ein paar Stunden in den Wochen eine Entlastung ermöglicht.

Der Grundstock für dieses Angebot kann gelegt werden, wenn die Räumlichkeiten gefunden werden. Benötigt werden dazu barrierefreie Räume von mindestens 40 bis 50 Quadratmetern, gerne auch größer, mit einer möglichst barrierefreien Toilette und einer Küche oder mit entsprechenden Anschlüssen.

Ebenfalls werde ein Büroraum benötigt für Beratungsgespräche mit Angehörigen. Zusammen mit Bürgermeister Walter Klumpp sei bereits nach solchen Räumen gesucht worden, bisher ohne Erfolg. Dass Bedarf für diese Art von Betreuung vorhanden ist, weiß Baumeister aus Erfahrung. Ein Grund sei der Wandel in der Gesellschaft. Immer mehr Menschen erkranken an Demenz, sie dürfen nicht ausgeschlossen werden. Pflegende Angehörige kommen oft an ihre Grenzen und benötigen Entlastung.