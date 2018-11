Bad-Dürrheim Beratungsraum im Lebenswert

"Wir sind auf einem guten Weg, denn der Weg ist das Ziel", sagte Stadtjugendpfleger Christoph Laufer, der die Behindertenbeauftragte als Ansprechpartner unterstützt. "Sie ist sehr engagiert und motiviert und hat klare Vorstellungen über das, was sie erreichen möchte." Er werde als Sprachrohr zwischen ihr und der Stadt fungieren. Ab Januar, so blickt er voraus, werde sie richtig durchstarten. Viel Wert legt er auf Aufklärung, damit das negativ belastende Wort "Behindert" positiv aufgewertet wird. Laut einer Studie sei jeder zweite Mensch in irgendeiner Weise behindert. Dazu gehöre auch, die Inklusion im Jugendhaus voranzutreiben. "Bad Dürrheim ist in vielen Dingen Vorreiter, warum auch nicht in der Inklusion?" fügte er hinzu.

An folgenden Tagen ist Inge Teichert für Ratsuchende erreichbar: Im VDK-Raum (linker Eingang im Haus des Bürgers) jeden zweiten Donnerstag von 15.30 bis 17 Uhr, im Generationenhaus, wo für Gespräche ein separater Raum zur Verfügung steht, an jeden dritten Freitag im Monat von 10.30 bis 12 Uhr und jeden dritten Donnerstag im Bistro Matissé von 14.30 bis 17 Uhr. Auch privat ist sie bei Fragen jeder Zeit erreichbar unter der Telefonnummer 07726/3 89 12 45 oder per Mail unter teichertinge@web.de.