Bad Dürrheim. Auf der Fachmesse für Caravan, Motor und Touristik in Stuttgart – kurz CMT – ist die Kurstadt auch in diesem Jahr wieder vor Ort, die Messe beginnt am heutigen 12. Januar. Mit jährlich fast 250 000 Messebesuchern ist die CMT weltweit die größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, teilt die Kur und Bäder GmbH mit. Die CMT findet bis zum 20. Januar statt und ist an den Wochentagen von 10 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 9 bis 18 Uhr geöffnet.