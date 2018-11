Bad Dürrheim. Ein 20-jähriger Lenker eines Skoda Fabia ist am Mittwochmorgen, kurz vor 6 Uhr, wegen Eisglätte von der Straße gerutscht. Der junge Mann war auf der Staigstraße unterwegs und schlitterte in einer Kurve in eine angrenzende Wiese, ohne einen größeren Schaden verursacht zu haben. Anschließend wollte der Autofahrer über die Wiese wieder auf die Straße fahren. Hierbei übersah der Mann in der Dunkelheit einen Abhang. In der weiteren Folge stürzte der Wagen rund 1,5 Meter hangabwärts und blieb auf den Dach liegen. Der entstandene Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der 20-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.