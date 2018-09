Bad-Dürrheim Aus ganz Europa nach Sunthausen

Dazu bot sich bisher das Camperstüble an, das derzeit völlig neu gestaltet wird. Zwei Räume mit jeweils 35 Sitzplätzen wird es haben. Die große Fensterfront mit Blick auf den See kann aufgeschoben werden, so dass die Gäste auf einer sonnigen und überdachten Terrasse sitzen können. Die beiden Räume können abgeteilt und für private Feiern reserviert werden. Wenn alles nach Plan verläuft, könne die Baumaßnahme Ende Oktober, spätestens Anfang November abgeschlossen sein, hofft Klann. Über die Wintermonate wird der Platz nicht geschlossen. 130 Dauercamper haben sich dort mit Wohnwagen oder Wohnmobil und Vorzelten ein kleines Paradies eingerichtet, das sie das ganze Jahr über nutzen wollen. Dazu kommen die neun Mobilheime, in denen die Mieter ebenfalls ganzjährig die Annehmlichkeiten des Campingplatzes genießen können. Da die Nachfrage nach diesen Wohnmöglichkeiten groß ist, sollen weitere fünf errichtet werden. Bevorzugt werden sie zum Beispiel von Menschen, für die im Alter das eigene Haus zu groß geworden ist. Wer schon immer ein Campingfreund war, der fühle sich hier sehr wohl unter den Gleichgesinnten. Zudem biete der eingezäunte Platz ein Sicherheitsgefühl.